/ / FEX é sancionado e R$ 500 milhões são garantidos para Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso vai receber aproximadamente R$ 500 milhões do Governo Federal referentes ao Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX), que foi sancionado nesta quinta-feira pelo presidente da República, Michel Temer. Em visita ao Palácio do Planalto, o governador Pedro Taques agradeceu pessoalmente o presidente e a bancada federal de Mato Grosso.

“Quero agradecer ao presidente, ao chefe da Casa Civil e toda a bancada de Mato Grosso, composta pelos três senadores e oito deputados federais que nos ajudaram muito na liberação desse recurso”, destacou Taques.

Como maior exportador de grãos e produtos da cadeia animal, Mato Grosso recebe a maior fatia do total de R$ 1,9 bilhão liberado pela União. Dos R$ 498 milhões, R$374 milhões são destinados ao Estado e R$124 milhões aos municípios mato-grossenses. A prioridade, segundo Taques, é colocar as contas em dia, principalmente àquelas relacionadas à Saúde.

Outra medida que também deve aliviar as contas anunciada pelo chefe do Executivo Estadual durante agenda no Ministério da Saúde é o empenho de um montante de R$100 milhões referentes a uma emenda impositiva da qual a bancada federal mato-grossense já vinha trabalhando. Além disso, o Estado deve receber ainda em 2017 outros R$13 milhões, que serão destinados aos hospitais filantrópicos.

“Nós estamos virando a chave da Saúde, superando desafios e construindo um novo futuro”, completou Taques.

Antes mesmo da sanção do FEX, o Governo de Mato Grosso já havia anunciado o pagamento do 13º salário dos servidores efetivos em atividade que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro, além daqueles que são exclusivamente comissionados. Com isso, o Estado fecha 2017 com a folha salarial em dia, mesmo diante da crise econômica vivida pelo país.

Por Julia Oviedo/Josiane Dalmagro ( foto: assessoria)