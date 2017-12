/ / Ex-funcionários do Hospital Regional de Sinop bloqueiam BR-163 por não pagamento de salários

Ex-funcionários da Fundação de Saúde Comunitária, que administrava o Hospital Regional de Sinop, acabam de bloquear a BR-163, no quilômetro 821, nas proximidades do bairro Alto da Glória. Segundo eles, a intenção é protestar contra o não pagamento de vários meses de salários a mais de 450 trabalhadores. A rodovia foi liberada às 19h03, ficou interditada nos dois sentidos por pouco mais e 1 horas.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e por isso o Corpo de Bombeiros foi chamado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso e a concessionária que administra a rodovia também acompanharam protesto, que foi pacífico.

Segundo a ex-enfermeira da unidade médica, Josineia Odilon da Cunha, foram convocados para o protesto ex-empregados da Fundação nas funções de maqueiro, vigilante, fisioterapeuta, nutricionista, cozinheiro, enfermeiro, entre outros. “O nosso foco único é o recebimento dos salários. Não estamos, por enquanto, nem falando de décimo terceiro salário, que é também um direito nosso”.

Na quarta-feira (13), o juiz Mirko Vincenzo Giannotti, da 6ª Vara Civil de Sinop, atendeu pedido da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, e decidiu bloquear R$ 13 milhões da conta única do Estado. A fundação deixou de administrar o hospital a partir do último dia 1º e alega que tem mais de R$ 20 milhões para receber do governo estadual.

A Secretaria Estadual de Saúde, por outro lado, informou que a medida suspende o pagamento para centenas de trabalhadores do hospital porque a ação atingiu a conta que já havia sido bloqueada pela 2ª Vara do Trabalho de Sinop para pagar dois meses de salários dos funcionários que eram contratados pela fundação.

Por Só Notícias/Herbert de Souza