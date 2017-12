/ / Escritor de Guarantã do Norte faz lançamento de seu segundo livro

Tem um velho ditado que diz: “O homem para realizar-se em vida, tem de plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro.” E perante este ditado popular, o escritor Amado Mizael dos Santos, estará fazendo o lançamento de sua segunda obra literária, o livro intitulado “Os três Pilares de Sustentação de um Presidente da República”, um livro com um conteúdo de reflexão política. O evento estará acontecendo, sábado (23/12), às 19h30min no pavilhão da Igreja Nossa Senhora do Rosário.





Segundo o autor, o seu segundo livro é fruto de uma revelação divina de três noites de sonho consecutivo, e na revelação o Pai Celestial o revelou uma prova aonde se poderá fazer o diferencial, e no livro o autor descreve em seu conteúdo como o futuro presidente da republica deverá administrar o país para que a nação possa caminhar no rumo certo. “O conteúdo é todo voltado com temas e transformações que devem ser seguidas a partir das eleições de 2018”, revelou Mizael, também conhecido como Poeta.





Amado Mizael afirma que, o presidente eleito, se seguir o seu livro poderá tirar o Brasil da crise financeira e moral, mesmo porque suas revelações são divida onde o espírito santo mostrou para o autor os três Pilares de Sustentação para levar por o país nos trilhos certos.





Mizael tem um sonho que é de pleitear uma vaga como pré-candidato a presidente da República e, em sua obra literária ele expressa como o futuro Presidente do País, deverá administrar o Brasil e assim ter 100% de acerto administrativo e elevando o País a uma nação emergente.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias