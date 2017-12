/ / Empresários de Guarantã do Norte fazem o Natal de crianças mais feliz

As crianças do Bairro Santa Marta, foram contemplados com as ações sociais destes empresários, além dos brinquedos, algumas famílias de baixa renda também foram contempladas com cestas básicas. “Quero agradecer todos que contribuíram com a aquisição dos Brinquedos, para que nós da, Gás City Gás, Tambaqui da Amazônia e Implantart, pudéssemos proporcionar a alegria das crianças”, agradeceu o empresário, Carlos da City Gás.