/ / Dois suspeitos de assaltos morrem em tiroteio com a polícia

Dois acusados de assalto em uma fazenda, na cidade de Sinop/MT, esta noite, trocaram tiros com policiais militares e acabaram morrendo. A polícia foi informada que eles assaltaram uma propriedade rural e começaram as buscas. Na BR-163, sentido Itaúba (20 km do centro de Sinop), se depararam com os dois que estavam de moto. Um estava com espingarda e simulacro de revólver.

A polícia tentou abordá-los, começou a troca de tiros e os dois foram alvejados. O tenente Cirano de Paula confirmou, ao Só Notícias , que os dois suspeitos faleceram.

Eles foram socorridos e levados ao hospital regional mas não resistiram. Suas identidades não foram confirmadas. A polícia apreendeu a moto, uma espingarda, simulacro de revólver. Na troca de tiros, a viatura quase saiu da rodovia. Os policiais não se feriram.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal para necropsia.

Por Só Notícias/Editoria com Jose Carlos Araujo (fotos: Só Notícias)