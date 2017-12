/ / Dois carros capotam após aquaplanagem na BR-163

Dois carros de passeio capotaram depois de aquaplanar e os motoristas perderem o controle da direção. Ambos os acidentes foram registrados na BR-163, em Sorriso.

Um carro, modelo Volkswagen Voyage (com placa de Lucas do Rio Verde), que pertence a uma locadora, capotou no km 758, quando seguia de Sinop, sentido a Lucas.