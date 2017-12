/ / Dermatologista alerta sobre os cuidados para evitar o câncer de pele

Segundo a dermatologista Dra. Cíntia Guedes Mendonça, que participará de uma campanha com atendimento gratuito promovido pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, no próximo dia 02/12, das 9h às 15h, várias instituições no país se mobilizarão com programas de prevenção e conscientização da doença. “É importante falar do câncer de pele, alertar a população sobre os riscos que a queimadura solar pode causar no DNA celular da pele deixando a pessoa suscetível à doença no futuro”, alerta a dermatologista.