/ / Cuiabá enfrenta Aimoré na primeira fase da Copa do Brasil

O Cuiabá Esporte Clube vai enfrentar o Aimoré (RS) na primeira fase da Copa do Brasil. O duelo vai acontecer entre o dia 31 de janeiro e 07 de fevereiro, na cidade de São Leopoldo (45 km de Porto Alegre). Para a equipe mato-grossense o jogo será único fora de casa, porém com a vantagem de empate.





O primeiro adversário do Dourado na Copa do Brasil conseguiu a vaga para a competição através da Copa FGF, ao qual foi vice-campeão, perdendo para o São José (RS). O Aimoré não disputa qualquer divisão do futebol nacional, somente o Campeonato Gaúcho.





Possibilidade de enfrentar o Botafogo (RJ)





Caso o Cuiabá avance, enfrentará na segunda fase o Botafogo (RJ) ou o Aparecidense (GO). Neste caso, o confronto também será de uma partida apenas, sendo que o Dourado terá a vantagem de jogar em casa. Caso a partida termine empatada, os clubes decidirão a classificação para a próxima fase nos pênaltis.





Gol qualificado não vale





De acordo com novo regulamento da Copa do Brasil, não haverá gol qualificado em nenhuma das fases. Ou seja, os gols marcados na casa do adversário não valem mais como critério de desempate.

Por ZF PRESS