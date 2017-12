/ / Cuiabá contrata meio-campista Doda; goleiro também chega

A equipe do Dourado segue se reforçando visando a temporada de 2018. O meia Doda foi anunciado pela diretoria do Cuiabá para o meio de campo. Doda enfrentou o Cuiabá em 2017, durante a disputa da Série C. O atleta estava no ASA-AL.





Apesar do descenso da equipe alagoana, Doda foi o grande destaque do time na temporada. Experiente, o jogador tem carreira consolidada no Nordeste.





“Tinha muito interesse em acertar com o Cuiabá pela grandeza da equipe e a estrutura de trabalho que nos oferece. Estou muito animado para começar a trabalhar, visando o acesso na Série C”, disse ele.





No clube Alagoano o meia disputou mais de 31 jogos em 2017, e já defendeu também outros 13 clubes do futebol brasileiro: Paulista, Vasco, CRB, Central, Corinthians-AL, Noroeste, Gama, Treze, Botafogo-PB, Fortaleza, Operário Ferroviário, Penapolense e Campinense.





Victor Souza





Outro atleta que chegou nesta semana ao Centro de Treinamento da equipe é o goleiro Victor Souza. Campeão Brasileiro da série D pelo Tombense, em 2014, o arqueiro tem forte ligação com a torcida mineira. O atleta fez toda a sua carreira no futebol de Minas Gerais, sendo revelado pelo Cruzeiro, e com passagens pelo Tupi, Democrata e claro, Tombense.





“Ao chegar aqui, dá para ver que o clube tem contratado jogadores vitoriosos em suas carreiras, com títulos e acessos. Com certeza será um grande ano para nós”, afirmou o arqueiro.





Ficha Técnica





Nome: Josimar Alves Lira - Doda Nasc: 09/09/1986 - Caruaru(PE) Posição: Meia(ofensivo) Altura: 1,75m Clubes: Paulista, Vasco, CRB, Central, Noroeste, Treze, Fortaleza, Botafogo(PB), Operário Ferroviário, Penapolense, Campinense e ASA.

Nome: Victor Bernardes Andrade e Souza Nasc: 31/08/1992 - São Paulo(SP) Posição: goleiro Altura: 1,91 Clubes: Cruzeiro, Nacional de Patos, Tupi, Democrata e Tombense. Por ZF PRESS