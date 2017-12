/ / Copa SP: Sem apoio do Estado, pais dos atletas do São Raimundo-RR pagam passagens

O time de Roraima ainda não sabe como vai custear as passagens de volta para casa após a competição.

Por Agência Futebol Interior

O time conseguiu finalmente a ajuda financeira para custear as passagens para São Paulo, mas não foi através de um auxílio do governo do Estado de Roraima ou da Prefeitura de Boa Vista. Foram os pais dos atletas junto com outros colaboradores que bancaram os custos.

Sérgio Caranguejo, presidente do clube, confirmou que os custos para as viagens de ida estão garantidos, mas ainda não tem o dinheiro para a volta. “É difícil passar por uma situação como essa anualmente. O Governo não nos ajudou e a prefeitura ainda não se manifestou, mas estamos esperando uma resposta deles”, afirmou. O São Raimundo está no Grupo 18 ao lado de São Carlos, Confiança e Sport. A estreia da equipe de Roraima será no dia 4 de janeiro, às 17 horas, contra o São Carlos, time da casa.