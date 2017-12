/ / Compromisso com a saúde de Guarantã do Norte

Num ano de “vacas magras” em que o governo do estado cortou os repasses da Média e Alta Complexidade (MAC) aos municípios, manter um hospital municipal em pleno funcionamento e ainda por cima realizando procedimentos de média e alta complexidade é um grande desafio.





Guarantã do Norte deu um grande salto na melhoria da saúde pública, mas o corte dos repasses do MAC criou fortes barreiras que foram vencidas com dinamismo e determinação por parte dos gestores e grande colaboração por parte dos profissionais da saúde.





Neste contexto a atuação do deputado federal Carlos Bezerra foi de fundamental importância para consolidar as conquistas. O deputado viabilizou junto ao Ministério da Saúde recursos no valor de um milhão de reais para ser aplicado no custeio da saúde municipal. Os recursos já entraram nos cofres do município e estão sendo utilizados para colocar em dia algumas pendencias que havia.





Além dos recursos de custeio Carlos Bezerra viabilizou dinheiro para aquisição de equipamentos hospitalares, os recursos também estão em conta e o processo de licitação está em andamento e brevemente o Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário estará recebendo novos e modernos equipamentos.





“Esse recurso é muito importante e veio numa boa hora para não interrompermos as atividades do hospital tendo em vista que não estamos recebendo mais os recursos do MAC do governo do estado. Agradeço também ao deputado pelos recursos para a aquisição dos equipamentos do hospital que vai proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais e mais conforto e segurança aos nossos pacientes.” Ponderou Tatiane Aranda secretária municipal de saúde.





“O deputado Bezerra é um grande baluarte do município de Guarantã do Norte, um político que ao longo da história tem mostrado seu compromisso com nossa gente trazendo recursos. Em nome de cada cidadão e cidadã de Guarantã do Norte agradeço ao deputado Bezerra por mais essa importante ação em benefício da nossa população.” Comentou o prefeito Érico Stevan.

Da Assessoria