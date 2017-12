/ / César pega pênalti, Vizeu faz dois gols e Flamengo está na final da Sul-Americana

Mesmo com a vantagem pela vitória no duelo de ida, o Flamengo derrotou por 2 a 0 o Junior-COL nesta quinta e se garantiu na final da Copa Sul-Americana. Os rubro-negros terão pela frente na decisão o Independiente-ARG. É verdade que a equipe carioca sofreu com a pressão do Junior durante grande parte dos 90 minutos, mas soube aproveitar os espaços dados pelos colombianos para chegar à vitória com dois gols de Felipe Vizeu no segundo tempo. O goleiro César ainda foi destaque com duas grandes defesas e principalmente por defender um pênalti cobrado por Chará.

A primeira partida da final será na quarta-feira da próxima semana, na Argentina. O confronto final vai acontecer no Rio de Janeiro. Antes disso, o Flamengo vai buscar a vaga na Libertadores, neste domingo, contra o Vitória, em Salvador.

O Junior começou a partida com mais posse de bola e criou a primeira chance de gol aos cinco minutos. Em cobrança de falta, Mier chutou forte e parou em grande defesa de César. O susto não fez o Flamengo mudar de postura. Os cariocas seguiam com a marcação forte, mas sem chegar com perigo ao ataque.

O Junior continuou no domínio da partida e voltou a chegar com perigo aos 16 minutos. Chará arriscou de fora da área e assustou o goleiro César. Depois, foi a vez de Mier aproveitar cruzamento e quase abrir o placar para os colombianos.

O Flamengo conseguiu chegar pela primeira vez ao ataque somente aos 29 minutos. Em cobrança de escanteio, Rhodolfo cabeceou por cima do travessão. A resposta dos donos da casa veio três minutos depois. Chará fez boa jogada individual, mas finalizou mal.

Os rubro-negros começaram a aproveitar os espaços dados pelo Junior e quase abriram o placar aos 38 minutos. Em avanço rápido, Lucas Paquetá cruzou rasteiro para Felipe Vizeu, que finalizou para grande defesa de Vieira. Depois, foi a vez de Willian Arão arriscar de longe para fácil defesa do goleiro colombiano.

Nos minutos finais, o Junior ainda tentou esboçar uma pressão, mas parou na boa marcação do Flamengo. Assim, o duelo foi para o intervalo sem alteração no placar.

No segundo tempo, o Junior voltou disposto a marcar logo no início. Os colombianos reclamaram pênalti em lance na área envolvendo Pará e González. Depois, Teo Gutiérrez chutou rasteiro e viu González quase chegar para empurrar para a rede.

Só que na primeira vez que chegou a frente, o Flamengo abriu o placar, aos seis minutos. Felipe Vizeu recebeu passe no meio campo, passou pelo marcador, levou a bola até a área e finalizou na saída de Vieira.

O revés fez com que o Junior se lançar ao ataque. Os donos da casa quase empataram aos oito minutos. No entanto, Ovelar finalizou pela linha de fundo. No entanto, os colombianos passaram a ficar nervosos e aumentaram o número de erros de passes. Com isso, o Flamengo conseguiu equilibrar o confronto e ter mais posse de bola.

O Junior só voltou a criar boa chance aos 22 minutos. Após boa troca de passes, Ovelar chutou para defesa segura de César. Depois, foi a vez de Diaz receber passe na área e chutar em cima de Rhodolfo.

Na parte final, os flamenguistas acusaram o cansaço e permitiram que o Junior voltasse a pressionar. De tanto insistir, os colombianos tiveram a chance de chegar ao empate aos 43 minutos. Willian Arão derrubou Barrera na área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, Chará cobrou para defesa de Cesar, que nesta altura sofria com cãimbras.

O goleiro rubro-negro ainda salvou os cariocas em mais um chute de Chará. O Junior acusou o golpe da perda de pênalti e só ameaçou neste lance. Assim, o Flamengo ainda conseguiu chegar ao segundo gol, novamente com Felipe Vizeu, nos acréscimos, para sacramentar a classificação dos brasileiros.

Por Gazeta Esportiva (foto:Gilvan Souza/arquivo)