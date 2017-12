/ / Campanha da LBV beneficia famílias de Rondonópolis

Emoção e agradecimento marcaram a cerimônia de entrega das doações que contou com as presenças de parceiros, voluntários, amigos, colaboradores e autoridades locais entre eles, representantes do Conselho Municipal de Assistência Social (C mas) e do Mesa Brasil. Vale ressaltar o apoio dos soldados do Exército Brasileiro que cooperam na logística e no apoio de entrega das cestas às famílias.