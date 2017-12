/ / Campanha da LBV beneficia 700 famílias com cestas de alimentos em Cuiabá

Matérias Relacionadas

Mais de mil famílias foram beneficiadas por essa mobilização solidária no EstadoA Legião da Boa Vontade (LBV) realizou, nesta quarta-feira (20/12) a entrega de cestas de alimentos por meio da Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! para famílias em situação de vulnerabilidade social em Cuiabá. Graças à ajuda do povo cerca de 700 famílias que moram em regiões periféricas da cidade, e que são atendidas no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, receberam cestas de alimentos não perecíveis.A entrega dos alimentos foi marcada por emoção e agradecimento das famílias beneficiadas. A ação contou com o apoio de dezenas de voluntários e de parceiros da Instituição como o Mesa Brasil, Instituto Embelleze, Voluntários da Alegria, CMDCA, Associação dos Familiares Vítima de Violência, SME. A cantora cuiabana Renata Prado também participou da entrega dos mantimentos.Além de Cuiabá, a LBV já atendeu cerca de 360 famílias no município de Rondonópolis.Foram beneficiados moradores das comunidades do bairro Grande Conquista e da Aldeia Indígena Tadarimana. A doação dos mantimentos no interior ocorreu no início de dezembro e contou com o apoio de voluntários na arrecadação dos alimentos em supermercados e a parceria com o Exército Brasileiro na distribuição às famílias.Cada família recebeu uma cesta contendo arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, massa para bolo, gelatina, fubá, farinha de trigo, extrato de tomate e sal. Com esta ação a LBV garante um Natal mais digno e feliz para mais de mil famílias no Estado do Mato Grosso.Para angariar um milhão de quilos de alimentos e distribuí-lo a mais de 50 mil famílias, nas cinco regiões brasileiras, a campanha tem contado com a adesão de dezenas de artistas, esportistas e personalidades da mídia. As ações e a repercussão dessa mobilização podem ser acompanhadas no site www.lbv.org/natal e nas páginas da Instituição no Facebook, no Instagram e no YouTube, digitando-se o endereço LBV/Brasil.