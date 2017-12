/ / Assinado convênio para ampliação e reforma do Fórum de Guarantã do Norte

Na tarde da última segunda-feira (18/12), nas dependências do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte/MT, foi assinado o convênio no valor de R$ 2.661.893,10 (dois milhões seiscentos e sessenta e três mil e dez centavos), para a reforma e ampliação do prédio do fórum do município.





O evento para a assinatura do convênio, contou com a presença do desembargador Rui Ramos, do Deputado Estadual Dilceu Dalbosco, vereadores, presidente da Câmara, Celso Henrique, do prefeito Érico Stevan e várias outras autoridades e populares.

O espaço físico do fórum tem hoje uma área de 427,62 m², a ampliação será de, 1.04629,21 m², totalizando após concluída a ampliação e a reforma ficara com uma área de 1.469,83 m², dando mais condições de trabalho devido o amplo espaço físico.





Segundo o desembargador, a ampliação já se fazia necessário há tempo, ele relatou que não adianta contratar mais servidores e mais um juiz, se o prédio não oferece condições físicas para se desenvolver os trabalhos. “Essa reforma e ampliação é para os benefícios da população que procuram o fórum, hoje temos aproximadamente dose mil processos e uma única vara, por mais que os profissionais sejam competentes, não qualidade possível, por falta de espaço adequado”, disse o desembargador.





Para o ano de 2018, já no início dos primeiros meses, mais um juiz será destinado para a comarca de Guarantã do Norte e outros servidores de carreiras será removido para o município, para que o quadro seja completado e com isso dar maior agilidade no andamento dos processos.





Em sua entrevista o prefeito Érico disse que, a parceria entre população, câmara de vereadores, executivo, os deputados Dilceu Dalbosco e Pedro Satélite, o Desembargador Rui Ramos, sem deixa de citar a Ordem dos Advogados do Brasil, que contribuíram para firmar Guarantã do Norte como uma cidade polo. “Temos de trabalhar em harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, buscando o melhor para a população e é isso que eu quanto prefeito venho fazendo”, argumentou o executivo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias