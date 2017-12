/ / 11 deputados vão mudar de partido; PSB fica sem cadeira e DEM vai ter a 2ª bancada na Assembleia

Praticamente metade dos deputados estaduais avalia possibilidade de trocar de sigla

O DEM deu largada ao movimento de engorda de sua bancada, hoje com apenas uma cadeira, e deve entrar março, mês da janela partidária, com até cinco na Assembleia, atrás apenas do PSD, que luta para manter os seis deputados filiados.

Enquanto isso, o PSB, hoje com cinco parlamentares, ficará sem representante no Legislativo mato-grossense.

O Blog do Romilson apurou que pelo menos 11 (45%) deputados pretendem mudar de partido, buscando pavimentar o caminho da reeleição e por condições mais vantajosas de atuação. Eles começam a mexer as pedras do tabuleiro político com as atenções voltadas aos principais concorrentes locais e regionais.

Se de um lado o DEM corre risco de perder seu único porta-voz hoje na AL, que é Dilmar Dal Bosco, líder do Executivo, por outro alimenta as esperanças de receber adesão de até quatro deputados: Eduardo Botelho, Adriano Silva, Max Russi e Jajah Neves. Alguns enfrentam resistências. Jajah, por exemplo, deseja trocar a legenda tucana pelo Democratas, mas Júlio Campos, temendo “racha” de votos em Várzea Grande com sua provável candidatura a estadual, rejeita a ideia do seu partido abrigar o tucano.

Três ensaiam deixar o PSDB do governador Pedro Taques, sendo eles Guilherme Maluf, Baiano Filho e Jajah. Maluf já está praticamente com seu ingresso no PP “amarrado”, assim como Mauro Savi, que hoje é do PSB. No caso de Baiano, ele sonda a legenda progressista, mas sem perder de vistas a possibilidade de retornar aos braços do PMDB.

Oscar Bezerra, que abriu negociações com o PP, já está com um pé no Podemos. E esse pode ser o mesmo caminho de Adalto de Freitas, o Daltinho (Solidariedade). Alan Kardec “costura” nos bastidores o desembarque do PT e filiação no PDT.

Enquanto 11 entram na dança partidária, incluindo dois suplentes que estão legislando, 15 não mudarão de sigla. Seguem no PSDB os deputados Wilson Santos e Saturnino Masson, assim como os seis do PSD: Wagner Ramos, Gilmar Fabris, Ondanir Bortolini, o Nininho, Leonardo Albuquerque, Pedro Satélite e Zé Domingos. A bancada peemedebista segue coesa com três (Romualdo Júnior, Silvano Amaral e Janaína Riva), enquanto o PT só tem segurança da permanência de Valdir Barranco.