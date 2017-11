/ / Vereador solicita a Superintendência da Caixa informações sobre unidades habitacionais

Por Dieny Vieira/Assessoria

O presidente da Câmara Municipal de Sinop, Ademir Bortoli (PMDB), apresentou e teve aprovado, durante a sessão ordinária da Casa, de segunda-feira (13), um requerimento endereçado a superintendência da Caixa Econômica Federal, solicitando informações e relatórios sobre as unidades habitacionais subsidiadas pelo projeto social Minha Casa Minha Vida, faixa I, dos residenciais Daury Riva I e II, Sebastião de Matos I e II, Vila Mariana, Vila América, Vila Juliana e Vila Santana.



A ideia do requerimento surgiu da demanda de famílias carentes que procuram o gabinete do vereador com a necessidade de conseguir uma unidade habitacional. “A demanda de famílias que precisam de casas subsidiadas pelo governo federal é muito grande, e sabemos que existem casas que estão há muito tempo fechadas, residências que poderiam ser realocadas e doadas para essas famílias que realmente necessitam”, salienta Bortoli.



O requerimento solicita informações como, se há vistorias nas unidades para comprovar se todas encontram-se habitadas pelos beneficiários contemplados; a quem cabe a fiscalização e vistoria; se há unidades habitacionais retomadas pela Caixa Econômica Federal; se há unidades habitacionais desocupadas ou abandonadas; se há unidades habitacionais realocadas no decorrer do período de entrega até o presente momento; quantas famílias no município de Sinop aguardam na fila de espera por unidades habitacionais subsidiadas pelo governo federal e se há previsão para construção de novos conjuntos habitacionais populares no município de Sinop.



De acordo com o Departamento de Habitação da secretaria municipal de Assistência Social Trabalho e Habitação, juntando todos os residenciais oriundos do programa, Sinop conta atualmente com 5.399 imóveis entregues.