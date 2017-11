/ / Unidade do INCRA irá entregar títulos nesta sexta no PA São José União; confira a lista

Um trabalho intenso da Unidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Guarantã do Norte vai garantir a maior titularização do Estado, fechando o ano com mais de 300 títulos entregues.

A unidade sob o comando de Valdelir Cenci Noronha vem resolvendo diversos problemas dos assentados da reforma agrária da região, a equipe tem trabalhado para dar celeridade nos processos e consequentemente segurança jurídica aos assentados.

Nesta sexta-feira a equipe estará pela manhã no PA São José União parte pertencente a Peixoto de Azevedo e na parte da tarde no PA São José União parte pertencente a Matupá fazendo a entrega dos títulos.

Confira abaixo a lista com os nomes:

Matupá

Peixoto de Azevedo