/ / Teoria do fim do mundo é ajustada para 19 de novembro

Os teóricos da conspiração estão propondo uma nova data para o fim do mundo. O dia seria 19 de novembro de 2017, data em que o misterioso/suposto planeta Nibiru, ou Planeta X, destruiria a Terra. No último dia 23 de setembro, o numerologista cristão David Meade afirmou que o mundo acabaria pelos mesmos motivos. De acordo com os teóricos, terremotos apocalípticos acontecerão devido a uma colisão de Nibiru com Terra, extinguindo definitivamente o nosso planeta. Os teóricos da conspiração estão propondo uma nova data para o fim do mundo. O dia seria 19 de novembro de 2017, data em que o misterioso/suposto planeta Nibiru, ou Planeta X, destruiria a Terra. No último dia 23 de setembro, o numerologista cristão David Meade afirmou que o mundo acabaria pelos mesmos motivos. De acordo com os teóricos, terremotos apocalípticos acontecerão devido a uma colisão de Nibiru com Terra, extinguindo definitivamente o nosso planeta.

Em resposta aos rumores, o astrônomo do Nasa Ames Research Center David Morrison não apenas desmentiu o suposto “fim do mundo”, como também afirmou que Nibiru não existe. “Se um grande objeto estivesse entrando no sistema solar, sua gravidade perturbaria as órbitas dos planetas e nós teríamos detectado isso muito antes de ele se aproximar. As órbitas dos planetas são muito reguladas e se algum objeto maciço surgisse de vez em quando e passasse pelo sistema solar interno tudo seria estragado”, explica ao jornal britânico DailyMail

A tese dos teóricos da conspiração defende que a influência gravitacional de tal planeta misterioso orbita o sol a cada 3,6 mil anos, já interrompeu o funcionamento nas órbitas de vários planetas e o próximo passo é encontrar-se com a Terra. Eles dizem que a Nasa estaria querendo “esconder a verdade”. Pessoas adeptas dessa crença responsabilizam Nibiru pelo crescente número de terremotos e erupções vulcânicas ocorridas no planeta nos últimos meses. “A atividade sísmica global atinge um pico nas duas primeiras semanas de novembro e em dezembro de 2017. O grande terremoto previsto está agendado para 19 de novembro de 2017, quando a Terra passa atrás do Dol em relação à Estrela Negra (Nibiru)” afirma o escritor Terral Croft ao Express