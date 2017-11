/ / Sinop e Cuiabá ficam no empate e vaga na final da Copa FMF será decidida na Arena Pantanal

O Sinop acaba de empatar em 0 a 0 com o Cuiabá, no estádio Gigante do Norte, na primeira partida válida pela semifinal da Copa FMF. Com o resultado a classificação para final da competição está em aberto. A vaga será decidida na partida de volta, marcada para o próximo sábado, na Arena Pantanal em Cuiabá.

No primeiro tempo o Cuiabá impôs o ritmo de jogo e dominou boa parte do jogo. Criou boas oportunidades, mas não conseguiu finalizar as jogadas. O Sinop com um time desfalcado segurou bem a pressão sem sofrer gol. No segundo tempo Galo do Norte teve um pouco mais de pegada, mas não foi suficiente para anular a atuação do Cuiabá, que dominou as jogadas. O Dourado pressionou desde o início da partida e arrancou uma sequência de três escanteios, além de boas chances. Mas foram barrados pelo time sinopense na conclusão dos lances. O jogo foi até os 47 minutos e terminou sem gol.

Compareceram no estádio 438 torcedores, 288 pagantes, o que gerou uma renda de pouco mais de R$ 3,3 mil.

O jogo entre União e Dom Bosco que seria realizado neste domingo, às 10h, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis foi adiado. A medida foi anunciada na sexta-feira, e tem o objetivo de aguardar o julgamento da ação imposta pelos times do Mixto, Cacerense e Dom Bosco que notificaram TJD sobre uma possível irregularidade do União quanto ao regulamento da Copa FMF. A denúncia será analisada em sessão extraordinária na próxima segunda-feira.

Por Redação Só Notícias (foto: Julio Tabile)