/ / Sinop abre venda de ingressos antecipados para jogo contra o Cuiabá

Por Julio Tabile/Assessoria

A direção do Galo do Norte definiu uma promoção especial para o torcedor, para assistir ao primeiro jogo da semifinal da Copa Federação, contra o Cuiabá, sábado às 19 horas no Gigantão. Será disponibilizado um lote de mil ingressos ao valor único de R$ 10,00 + 1 Kg de alimento para manutenção da casa dos atletas.





A venda começa na quinta-feira (02), ao meio dia na bilheteria do estádio e na Conveniência Sinop Festas. Acabando o lote, o preço será normal, de R$ 20,00 (10,00 a meia para estudantes). A expectativa é um público superior a 2 mil pessoas, seria o maior da competição, que até agora foi fracasso nas arquibancadas.





O Galo jogou duas partidas, contra Cuiabá e Cacerense, com portões fechados.





O treinador do Sinop, Paulo Foiani tem problemas para montar o time, o zagueiro Julião é desfalque certo, ele foi expulso no jogo contra o Luverdense, e cumpre suspensão automática. Alguns jogadores estão no departamento médico. O atacante Lessinho, o meia Bruninho e o volante Adriano fazem tratamento e devem ficar de fora do jogo.





A expectativa da direção do Sinop é pelo sorteio dos árbitros que vão comandar a partida. O Departamento de futebol monitora esta questão.





Quem passar a final de Sinop ou Cuiabá, enfrenta o vencedor de União e Dom Bosco, O primeiro jogo será domingo às 10h, no estádio Luthero Lopes no Sul do estado.