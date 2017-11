/ / São Paulo bate Atlético-GO fora de casa com a participação decisiva de Hernanes

O São Paulo conquistou mais uma importante vitória na noite deste sábado, desta vez sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, graças ao gol de Hernanes, destaque da sua equipe no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com o resultado, o Tricolor chegou a três triunfos consecutivos neste Campeonato Brasileiro, fato inédito para o elenco que passou a maior parte da temporada lutando contra o rebaixamento. Agora na nona colocação, o time do Morumbi terá de secar o Atlético-PR, que entra em campo neste domingo, para manter o posto e se aproximar da briga por uma vaga na Libertadores.

Principal nome do clássico do último domingo entre São Paulo e Santos, Hernanes se mostrou decisivo novamente neste sábado e chegou ao seu décimo gol nesta segunda passagem pelo Tricolor. Emprestado pelo Hebei China Fortune até junho do ano que vem, o meia já entrou em campo nesta temporada 16 vezes e rapidamente encaixou na equipe de Dorival Jr, sendo peça-chave no ressurgimento do time no Brasileirão.

Embalado nesta reta final de temporada, o São Paulo volta a entrar em ação na próxima quinta-feira, contra a Chapecoense, no estádio do Pacaembu, às 20h (de Brasília). Já o Atlético-GO, cada vez mais próximo de voltar para a Série B, tentará recuperar o prejuízo visitando o Atlético-MG, no mesmo dia e horário.

O São Paulo dominou o primeiro tempo. Propondo o jogo desde o apito inicial, o time comandado pelo técnico Dorival Jr criou a primeira boa chance aos 15 minutos, quando Cueva recebeu na esquerda em jogada de contra-ataque, cortou para o meio e serviu Lucas Pratto, que, da entrada da área, chutou firme, mas acabou travado pela defesa do Atlético-GO. Como resposta, no minuto seguinte os donos da casa assustaram Sidão com William, que subiu mais alto do que todos para cabecear por cima do travessão.

A partida seguiu, e o São Paulo manteve o bom volume de jogo no Serra Dourada. As investidas tricolores surtiram efeito aos 21 minutos. Petros deu grande passe para Lucas Pratto na esquerda, que cruzou de primeira para Hernanes desviar e balançar as redes, abrindo o placar para o Tricolor e chegando ao seu décimo gol desde que retornou ao Morumbi.

Daí em diante o Tricolor ficou mais tranquilo para controlar o confronto e seguir em busca do segundo gol. Faltou apenas um capricho a mais para o time ir ao intervalo com uma vantagem ainda maior. Aos 36 minutos Marcos Guilherme aproveitou a ultrapassagem de Araruna para deixar a bola com o lateral-direito, que, por sua vez, cruzou para Lucas Pratto. Dentro da área, o atacante argentino deu um carrinho para finalizar a jogada, no entanto, William Alves chegou a tempo para travar outro chute do camisa 9.

No segundo tempo o São Paulo mostrou que não iria se limitar a administrar a vantagem construída e logo no primeiro minuto esteve muito próximo de ampliar o marcador. Cueva, pela esquerda, viu Edimar chegar pelo meio e rolou para o lateral-esquerdo, que bateu firma da entrada da área, mas acabou mandando a bola à esquerda do goleiro Marcos, com perigo. Já aos seis minutos foi a vez de o Atlético-GO responder. Breno Lopes recebeu nas costas de Arararuna e acionou Igor, que bateu rasteiro e obrigou Sidão a fazer boa defesa.

Após os primeiros minutos, o São Paulo passou a ter mais dificuldades para emplacar boas jogadas. Com isso, o Atlético-GO, aos poucos, foi se abrindo mais em busca do empate. Aos 16 minutos, Walter recebeu lançamento e, nas costas da defesa, finalizou livre, mandando a bola por cima da meta defendida por Sidão. Dois minutos depois foi a vez do Tricolor responder no contra-ataque. Hernanes fez grande lançamento para Lucas Pratto, que cortou para o meio e bateu cruzado, porém, a bola desviou na zaga rubro-negra antes de passar muito próximo à trave esquerda do goleiro Marcos.

Na reta final da partida o Atlético-GO abriu mão da organização e foi para cima do São Paulo, que adotou uma postura bastante permissiva e se segurou para não amargar o empate ao invés de aproveitar no contra-ataque os espaços deixados pelos rivais. Cometendo mais erros do que na etapa inicial, a equipe de Dorival Jr deu bastante liberdade aos donos da casa ao diminuir o ritmo, mas ainda assim acabou garantindo mais três pontos nesta importante retomada no Campeonato Brasileiro.

Por Gazeta Esportiva (foto: Edu Andrade/Fatopress/Gazeta Press)