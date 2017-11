/ / Saíram os classificados do campeonato comunitário em Guarantã do Norte

Oito equipes estarão prosseguindo no campeonato Comunitário edição 2017, de Guarantã do Norte/MT. O evento esportivo, tem a coordenação do Diretor do estádio Macedão em parceria com o Departamento Municipal de Desportos.





Neste final de semana, o campeonato teve prosseguimento, com mais uma rodada, a última da fase classificatória, com jogos que, aconteceram no sábado, (25/11) e no domingo (26/11), sendo três jogos em cada dia.





O campeonato iniciou com 12 equipes que foram divididas em 3 chaves de 4 equipes, sendo que se classificaram as duas melhores pontuadas e mais duas, equipes, melhores terceiro lugar, das chaves. para a fase seguinte, será no sistema, mata, mata, ou seja, perdeu está fora. Haverá um sorteio onde as equipes estarão conhecendo os seus adversários, para o próximo final de semana.





Confira os resultados e as equipes classificadas:

Sábado (25/11):

02 X 04 Comunidade São Jorge; Comunidade. AliançaComunidade São Jorge;

02 X 03 Comunidade Bom Jesus; Linha FogoComunidade Bom Jesus;

02 X 03 Pascoa V. Comunidade Pé da SerraPascoa V.

Domingo (26/11):

02 X 03 Comunidade 32; Pascoa IIComunidade 32;

00 X 01 Sagrado Coração de Jesus; Santa Rita de CássiaSagrado Coração de Jesus;

01 X 01 São Roque. Linha 27São Roque.





As equipes classificadas foram:

Pela chave “A” 1º Lugar, Linha 27, 2º Lugar São Roque, 3º Lugar Bom Jesus. Chave “B”. 1º lugar São Jorge, 2º lugar, pascoa 5, 3º lugar Pé da serra. Chave “C” 1º lugar, Sagrado Coração, 2º lugar Comunidade do 32.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)

Jogador Ricardo Toscan (Com. São Roque), eleito o melhor em campo.