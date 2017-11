/ / Revitalizada, hidrelétrica de Campo Novo de Parecis gerará mais de 5 milhões de kwh por ano

Depois de reformada, a Central Hidrelétrica Seis Lagoas, localizada em Campo Novo do Parecis (cerca de 400 km de Cuiabá) teve o abastecimento completo de água neste fim de semana. A usina gerará uma média anual de 5.140.000 kWh e deve ampliar o acesso de energia aos moradores da zona rural da região.





A autorização para funcionamento já foi emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT. “A partir de agora, será feito o monitoramento da barragem por um período de 30 dias. Nessa etapa todas as condições estruturais são avaliadas para que então o reservatório esteja efetivamente pronto para transportar vazões à Casa de Força”, explica o engenheiro e coordenador do projeto, Daniel Tavares.





Com maior estabilidade das linhas elétricas de distribuição no município, a expectativa é a distribuição seja aumentada. “O acréscimo de potência fornecida pela usina permitirá que moradores do campo, num raio de 20 km, tenha acesso às ligações de energia elétrica”, pontua Tavares.





O engenheiro afirma ainda que o montante de 5.140.000 kWh é capaz, por exemplo, de “alimentar durante um ano uma indústria mineradora, que produz calcário e britas para construção civil com produção anual de 500.000 toneladas de material processado”. Essa mesma quantidade de kwh/ano é suficiente para abastecer 70 novos pequenos ou médios comércios como padarias, mercados ou restaurantes, segundo o profissional.





Vale destacar que todas as medidas aplicadas seguiram o Plano de Enchimento aprovado pela SEMA/MT, e foram monitoradas pela Pascon - Projetos e Consultoria Ambiental e MH - Consultoria em Engenharia. Os relatórios com os resultados dessas etapas serão entregues ainda este mês para a SEMA, que acompanha todo o processo.

Por Hernandes Cruz