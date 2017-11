/ / PSDB se reúne na sexta-feira para escolher substituto de Nilson Leitão

O deputado federal Nilson Leitão ocupa a presidência regional do PSDB há seis anos.

Na próxima sexta-feira (10), às 17h30, a executiva do PSDB se reúne na sede do partido, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, para escolher o novo presidente regional da sigla.

O deputado federal Nilson Leitão, que ocupa o comando do PSDB há seis anos em Mato Grosso, abriu mão de uma reeleição.

Entre os nomes que estão cotados para disputar o cargo estão os do ex-vereador por Cuiabá Paulo Borges e o secretário de Desenvolvimento Econômico Carlos Avalone, presidente municipal da sigla até ano que vem.

Da Redação