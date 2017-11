/ / Profissional leva orientações de saúde bucal à escola infantil de forma divertida

Fada do dente existe. Pelo menos, foi o que constataram os alunos do Educandário Jardim das Goiabeiras durante uma visita inesperada. Famosa por "substituir" dentes de leite por moedinhas debaixo do travesseiro, a encantadora personagem dos contos infantis ganhou vida em Cuiabá ao assumir uma nobre missão: ensinar pequeninos de até cinco anos de idade sobre a importância de se cuidar da saúde bucal desde cedo.





Também conhecida por “Dra. Fada do Dente”, a cirurgiã-dentista e estudante de especialização em odontopediatria, Laura Gabrielli Ormond Ballen, apresentou de forma lúdica e divertida como a higienização correta dos dentes pode se tornar um momento mágico.





No lugar do tradicional jaleco branco e da touca, um traje azul como o céu e um chapéu digno de borboletas. Mas, a “fada” não usou varinha de condão e sim uma escova de dente e ensinou um segredo: prevenção é também educação.





"Este é um trabalho que faço com muito amor há cerca de um ano. É gratificante ver como as crianças prestam atenção na mensagem que está sendo passada e aprendem muito. Para tudo, basta ensinar. Por exemplo, por meio da música, elas memorizam como proceder na escovação. Criei uma versão que enfatiza movimentos de limpeza como bolinha, trenzinho e vassourinha. Após simular em um molde em formato de boca, peço para eles repetirem – e, com isso, memorizarem brincando", explica Laura.





A cirurgiã-dentista complementa que este primeiro contato com as crianças, de forma caracterizada, auxilia na aproximação entre profissional e paciente – evitando, inclusive, o medo da consulta. “Tanto no consultório quanto em aulas como esta, é importante que este primeiro encontro aconteça de forma tranquila. O jaleco branco, por vezes, é temido por ser associado ao ambiente hospitalar. Por isso, uso um colorido. Depois dessa aproximação, troco o chapéu pela touca e prossigo”, pondera.





ODONTOLOGIA PREVENTIVA – Ao preconizar a odontologia preventiva, a cirurgiã-dentista reforça que o diálogo com as crianças é um instrumento eficaz em prol do incentivo das boas práticas de saúde bucal. Da mesma forma, Laura destaca que a participação dos pais e da escola neste processo é essencial para que a aprendizagem seja efetiva e positiva.





"Sempre pergunto para as crianças se elas escovam os dentes após as refeições, se higienizam a língua, passam fio dental ou, até mesmo, qual a quantidade de pasta que usam. Elas costumam ser sinceras. Também é fundamental a troca de informações com os adultos. Muitos têm dúvidas como, por exemplo, se as crianças podem usar pasta fluoretada ('com flúor'). Sim, elas devem. Claro que a indicação é de um grão de arroz cru para crianças de zero a três anos, bem como de um grão de ervilha para os maiores, entre três e cinco anos", comenta a profissional.





MULTIPLICANDO SORRISOS – As lições passadas pela “fada do dente” foram observadas com sucesso pela pequena Ana Júlia, de apenas dois anos, que correu contar para sua mãe, a funcionária pública Juliana Fischer Britto, sobre os ensinamentos do dia. Ao abrir o sorriso, ela conta empolgada como aprendeu a "tirar os bichinhos dos dentes".





"A Ana Júlia ama escovar os dentes. Inclusive, ela pede para escovar – pega a escova sozinha e já sabe que é para colocar pouca pasta. Em casa, nós também explicamos para ela desde cedo o quanto é importante cuidar dos dentes", ressalta Juliana.





Conforme enfatiza a psicopedagoga e diretora do Educandário, Ivete Ferreira, todo mundo deseja ver uma criança feliz e sorrindo, mas não basta ser bonito – o sorriso também deve ser saudável. “Contar histórias e utilizar recursos lúdicos, como no caso da 'fada do dente', são bastante estimulantes. No Educandário Jardim das Goiabeiras, os alunos são incentivados desde cedo a fazerem do ritual de higienização algo alegre e natural".





Por ZF Press