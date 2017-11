/ / Presente na goleada contra o Sport, Antônio Carlos vive expectativa de enfrentar seu ex-clube pela primeira vez

Restando três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras assegurou uma das vagas brasileiras na Taça Libertadores da América do próximo ano ao golear o Sport pelo placar de 5×1 na noite da última quinta-feira (16), na Arena Palmeiras. Com o resultado, o Verdão chegou aos 60 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação.





Uma das novidades na partida diante do Sport foi a presença do zagueiro Antônio Carlos. O defensor substituiu Edu Dracena, que saiu lesionado aos vinte minutos da etapa final, e ajudou a equipe comandada por Alberto Valentim a garantir os três pontos. “Ninguém gosta que um companheiro de trabalho se machuque, mas é uma situação que faz parte da nossa profissão. Quem está no banco tem que estar sempre preparado para entrar sem deixar cair o rendimento da equipe. Acredito que conseguimos fazer o que o professor Alberto pediu e conquistamos uma vitória importante, que nos garantiu na Libertadores do ano que vem”, revelou.





Contratado por empréstimo até o final da temporada, Antônio Carlos poderá ter a oportunidade de enfrentar pela primeira vez a equipe que mais atuou na carreira até o momento, o Avaí. Foram duas temporadas pela equipe catarinense, com 92 jogos disputados e cinco gols marcados. “Tenho um respeito muito grande pelo Avaí, que foi a primeira equipe que realmente apostou em mim e deu a oportunidade de mostrar meu futebol para o cenário nacional. Felizmente teremos o retorno do Mina, que estava com a seleção, mas caso a comissão precise, estou à disposição para dar o meu melhor e buscar mais uma vitória importante para o Palmeiras”, destacou o zagueiro.





A partida contra o Avaí será disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na próxima segunda-feira (20), às 20 horas. Na sequência, o Verdão encara ainda o Botafogo, em São Paulo, e o Atlético Paranaense, em Curitiba.







Foto Anexada: Divulgação/Palmeiras



Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa