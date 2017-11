/ / Prefeitura de Guarantã do Norte contrata Médico Perito para avaliar licenças por atestados

O município de Guarantã do Norte gasta aproximadamente R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) por mês com servidores afastados por atestados médicos. Existem casos em que servidores utilizam atestados médicos para se afastarem do serviço e atenderem suas demandas particulares em detrimento do serviço público.





Para combater esses abusos a administração municipal contratou o Médico perito Dr. Hiury Dutra de Souza para avaliar todos os servidores que apresentarem atestados médicos superiores há cinco dias. Inicialmente a administração está convocando para a perícia os licenciados para tratamento de saúde com tempo mais longo até concluir a demanda. Trinta e cinco servidores já foram convocados para realizarem a perícia médica.





Uma reunião foi realizada entre o médico perito e secretários municipais, diretores e coordenadores das escolas municipais, direção do sindicato dos servidores públicos municipais e Sintep. A reunião teve a duração de aproximadamente uma hora e meia onde o Médico Perito explicou a forma como a perícia é realizada, fez diversos comentários e respondeu aos questionamentos dos presentes.





Dr. Hiury comentou indignado o que presenciou aqui no município e o que presencia diariamente em Matupá onde trabalha como Médico Perito do INSS. “-Tem profissionais concedendo atestados para afastamento do trabalho de maneira absurda que até mereceria uma denuncia no Conselho Regional de Medicina.” Comentou o perito mencionando que atestados dessa natureza é consumir de forma indevida os recursos públicos.





O secretário de Governo e Articulação Institucional, Eugênio Caffone, que organizou a reunião disse aos presentes que a administração está atenta a essa situação, comentou que nos próximos 20 dias todos os atestados superiores a 15 dias passarão pela perícia e que a meta para 2.018 é periciar todos os atestados superiores há cinco dias.





Valentim Pazini professor há três décadas no município disse que os profissionais dedicados e responsáveis não podem pagar por meia dúzia de descompromissados com o serviço público. Combater os atestados indevidos é uma forma de respeito aos profissionais que se dedicam com assiduidade e amor ao trabalho.





O presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, Jean Amorin, participou ativamente da reunião opinando e tirando dúvidas. “- Isso é muito importante para educarmos os nossos trabalhadores, as pessoas que estão realmente doentes precisam ter seu direito respeitado. Infelizmente alguns se aproveitam da carência do município e acabam pegando atestados de forma indevida. Essa perícia tem que continuar para educarmos a todos, para que os direitos sejam respeitados e todos cumpram o seu papel de forma correta em respeito à sociedade. Esse é o nosso papel e é isso que defendemos, que as coisas sejam feitas de forma correta.” Comentou Jean.

Assessoria de Comunicação/Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte