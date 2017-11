/ / Prefeito de Guarantã do Norte recebe mister Mato Grosso Juvenil no gabinete

O Mister Mato Grosso Juvenil de Mato Grosso, Gustavo Dornelles, 14 anos, que foi eleito em Primavera do Leste nos dias 16, 17 e 18 de novembro, esteve visitando o gabinete do prefeito Érico Stevan Gonçalves.

Ele foi recebido pelo prefeito que o parabenizou e se colocou à disposição, já que Gustavo Dornelles irá para a disputa do nacional em Curitiba em fevereiro de 2018. Além do prefeito estevam no gabinete secretária de assistência social, secretária de educação e vereadoras Kátia Brambila e Edileusa Ribeiro e ainda Zilmar Assis de Lima e Irmão Alexandre Rodrigo.