/ / Polícia faz operação em Guarantã do Norte e prende 7 por assalto a banco; um está foragido

Quatorze mandados, entre prisões e buscas e apreensões, foram cumpridos, na manhã de terça-feira (14/11), a operação "Ocidente", deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), no município de Novo Mundo (296 quilômetros). Seis pessoas foram presas em Mato Grosso e um em Porto Velho, estado de Rondônia. Todos são moradores dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo. O oitavo suspeito continua foragido.

Os oito mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão domiciliar fazem parte das investigações conduzidas pelo GCCO, de um furto ocorrido no dia 27 de junho, contra uma cooperativa de crédito na cidade de Novo Mundo, invadida durante a madrugada. Os suspeitos entraram pelo telhado, arrombaram os caixas eletrônicos e cofres.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o trabalho operacional para comprimento das ordens judiciais, contou com apoio Delegacia Regional de Guarantã do Norte, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), de equipes da Polícia Militar da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Força Tática, e da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

O nome da Operação "Ocidente" é uma referência ao nome do município de Novo Mundo. O termo Novo Mundo foi utilizado para se referir ao hemisfério ocidental, no fim do século XV, logo após o descobrimento do continente americano por Cristóvão Colombo.

Por Assessoria | PJC-MT