/ / PF desmonta rádio pirata e apreende equipamentos em Cuiabá

Uma rádio pirata que funcionava na região do CPA, em Cuiabá, foi desmontada em uma ação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a assessoria da PF, os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos em uma residência no CPA e em um terreno no Altos da Serra.