/ / Ovários Policísticos e Síndrome dos Ovários Policísticos são a mesma coisa?

Ginecologista Domingos Mantelli aponta as diferenças das doenças

Os nomes são parecidos, mas os distúrbios são diferentes e requerem tratamentos distintos, além de possuírem sintomas díspares. Pacientes com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) têm o ovário policístico, mas nem todo o ovário policístico tem a síndrome. Isso muitas vezes causa confusão entre as mulheres.





Segundo o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli , a SOP é uma síndrome plurimetabólica e muito complexa cujas características são aumento dos hormônios androgênicos (hormônios masculinos), pré-diabetes, surgimento de pelos, acne, oleosidade na pele, quedas de cabelo, falta de ovulação e falhas menstruais. “Por ser mais complexa, o tratamento da SOP também precisa ser acompanhado por outros profissionais como endocrinologista, dermatologista e, algumas vezes, psicólogo”, adverte o médico.





Já os Ovários Policísticos são pequenos cistos no ovário que provocam um desequilíbrio hormonal e levam a falhas na menstruação ou ovulação e, em alguns casos, dores agudas. Por esta razão, o ginecologista recomenda muita atenção aos sintomas e a procura de um especialista para a realização de exames.





“É necessário ter uma alimentação balanceada, evitar o consumo excessivo de álcool e de café, reduzir o estresse, e ter atividades físicas frequentes, além de consultas regulares ao ginecologista”, conclui Mantelli.





Dr. Domingos Mantelli

Ginecologista e obstetra com formação em neurolinguística e atuação na área de medicina psicossomática. É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA) e pós-graduado em residência médica na área de ginecologia e obstetrícia pela mesma instituição. Também é autor do livro “Gestação: mitos e verdades sob o olhar do obstetra”.

