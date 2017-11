/ / “Manejo, prática, manuseio e cuidado para vacinação de bovinos” é tema de palestra para acadêmicos de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

Os acadêmicos do 4º semestre do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte assistiram a uma palestra técnica com o tema “Manejo, prática, manuseio e cuidado para vacinação de bovinos” nesta sexta-feira (27), promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais.





A palestra retratou os cuidados que os produtores rurais pecuaristas devem ter quando forem utilizar algum tipo de vacinação em seu rebanho, com o intuito de diminuir abscessos na carcaça dos bovinos e perda de qualidade no abate e fez parte do Projeto Integrador, organizado pelo coordenador do curso prof. Julio Cesar Santin.





Segundo o prof. Julio, o objetivo foi possibilitar aos acadêmicos a interação profissional e de informação técnica fora das salas de aula, levando ao conhecimento dos acadêmicos, informações técnicas repassadas por profissionais que apresentam vastas experiências na criação de bovinos, retratando a realidade vivenciada no dia a dia nas atividades de lida no campo, principalmente no que diz respeito às vacinações.





Além disso, a palestra proporcionou aos acadêmicos a interação do conhecimento teórico com o prático: “Conhecer e interagir com profissionais com muita experiência no que diz respeito à produção de bovinos de corte, principalmente com cuidados que são necessários na hora de efetuar as vacinações do rebanho”, salientou o professor.





Ascom/FCSGN