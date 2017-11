/ / Luverdense joga mal, perde em Lucas para o Boa Esporte e fica muito perto de ser rebaixado

O Luverdense jogou mal e perdeu, em Lucas do Rio Verde, na noite, de terça-feira (15/11), por 1 a 0, para o Boa Esporte, e ficou muito perto de cair para a Série C do ano que vem.





Se ganhasse, poderia ir a 43 pontos e sair do Z4. Mas fica com 40, na 17ª colocação e a derrota em casa é um duro golpe nos planos de permanecer na segundona. Agora, na próxima sexta-feira, às 19:15h, o Luverdense vai a Campinas para o duelo decisivo com o Guarani já que o time paulista tem 43 pontos, é 16º e também luta para não cair.





O último jogo do time de Lucas será contra o Náutico, que está com poucas chances de de salvar. O Luverdense tem que ganhar as duas e ainda torcer por tropeços do Guarani, Figueirense ou Goiás para não cair. A vitória desta noite deixa o Boa na 11ª colocação com 46 pontos.

Por Só Notícias (foto: reprodução)