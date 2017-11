/ / Juventus sagrou-se campeão do regional de Futebol em Guarantã do Norte

Na primeira final da tarde foi na categoria feminina entre as equipes do Beto Caça e Pesca e as meninas do Black White, onde as meninas do Beto souberam aproveitar as oportunidades que tiveram e converteram em gols, com isso venceram por 04 X 02, sagrando se campeã e ainda teve a goleira Loira como destaque do campeonato. A artilheira foi a jogadora Franciele da Black White, que marcou 04 gols durante a competição.