/ / Judoca de MT leva bronze no nacional dos Jogos Escolares

“Os Jogos Escolares reúnem os melhores atletas estudantis de todo país”, diz lutadora

Micheli Chacorowski, 17 anos, de Primavera do Leste (245km de Cuiabá), ganhou medalha de bronze na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, na categoria A (para atletas de 15 a 17 anos), que ocorre de 16 a 25 de novembro, na modalidade de Judô, na prova de até 63kg, em Brasília (DF). A jovem pratica Judô desde os 13 anos, vem de uma família de judocas e essa foi a primeira vez que disputou os Jogos Escolares da Juventude.





“Minha mãe e meus dois irmãos lutam Judô. Inclusive, meu irmão Gustavo foi campeão mato-grossense, vice-campeão brasileiro, 3º no Sul-Americano e 3º no Pan-Americano. Minha mãe é costureira e meu pai é torneiro mecânico. E eu estou muito feliz com meu resultado, mas com muita humildade em respeito as adversárias, que também lutaram bastante para chegar em uma competição nacional deste nível”, comenta a jovem talentosa, Micheli Chacorowski.





No 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Alda Gawlinski Scopel, a judoca tem uma coleção de conquistas. Dentre elas, venceu o Campeonato Brasileiro – Região IV, foi campeã geral no mato-grossense sub-18, campeã geral no mato-grossense sub-21 e campeã geral no mato-grossense sênior. E, segundo ela, que treina sob a orientação dos senseis Fernando Utida e Ray Nunes, todas as conquistas citadas foram realizadas neste ano de 2017.





“Competi muito focada, porém não muito confiante, pois enfrentaria as campeãs dos demais estados. Foi uma competição forte, eu não estava 100% preparada, mas adquiri confiança no decorrer dos combates e consegui a única medalha de MT no Judô. Os Jogos Escolares reúnem os melhores atletas estudantis de todo o país. E isso faz com que nós cresçamos como atletas e também como pessoas”, complementa a medalhista, Micheli Chacorowski.





O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é a instituição responsável por organizar os Jogos Escolares da Juventude, em parceria com o Ministério do Esporte e com apoio dos Governos Estaduais. E, no caso da delegação mato-grossense, os gastos com transporte e acompanhamento técnico foram cobertos pela Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael-MT), que é gerida pelo secretário Leonardo de Oliveira. Mais informações na página da Sael no Facebook.

Por Junior Martins