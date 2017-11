/ / Guarantã do Norte demite mais de 100 funcionários em um mês

As empresas e indústrias em Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop) encerraram o último mês fechando 141 vagas formais de emprego (consideradas apenas as com carteiras assinadas). O saldo consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, e é referente a 119 contratações e 260 demissões.

O principal setor responsável pelo resultado negativo em outubro foi a indústria de transformação, que encerrou 126 postos de trabalho, resultado de 22 admissões e 148 demissões. O comércio fechou 15 vagas formais, saldo de 43 contratações e 58 rescisões. No setor de serviços foram fechados mais 4 empregos, resultado de 28 formalizações e 32 desligamentos. O setor extrativista mineral demitiu 2 trabalhadores e não contratou nenhum.

Dois setores, por outro lado, tiveram resultados positivos em outubro. A construção civil admitiu 10 novos funcionários e demitiu 6, resultando na abertura de 4 vagas. No setor agropecuário foram abertas 2 novos postos de trabalho, saldo de 16 contratações e 14 demissões.

Só Notícias apurou ainda que, nos dez primeiros meses do ano, as empresas e indústrias em Guarantã do Norte abriram 135 novas vagas de trabalho. O saldo é resultado de 1,8 mil admissões e 1,7 mil rescisões.

Por Herbert de Souza