/ / Goleiro fratura perna em disputa de bola no campeonato comunitário de Guarantã do Norte

No sábado (25/11), teve a abertura da última rodada, da fase classificatória do Campeonato Comunitário, em Guarantã do Norte/MT, edição 2017. todas as partidas do evento esportivo, estão acontecendo no Estádio Macedão.

No sábado aconteceu três partidas, onde as equipes que entraram em campo, necessitavam de resultados positivo e outras além do resultado favorável ainda necessitava, da combinação de resultado de outras equipes para passar para a próxima fase.





Na primeira partida, onde se enfrentavam as equipes da Comunidade Aliança e Comunidade São Jorge, já no final do jogo o goleiro Marcelo, da Aliança, foi dividir uma bola com o atacante adversário, acabou sendo infeliz e teve sua perna direita fraturada.





Com a gravidade do fato, foi solicitado a ambulância do Hospital municipal, que de imediato se fizeram presente no Estádio Macedão com a equipe de profissionais da saúde, onde imobilizaram a perna fraturada do jogador e foi conduzido ao hospital municipal, onde recebeu os cuidados médicos.





O Diretor do Estádio Macedão, Carlos Eduardo, agradece a Secretária Municipal de Saúde, que sempre que, foi solicitado a equipe de saúde do hospital Municipal, prontamente comparecem no local do evento, para prestar os primeiros socorros.





Confira a rodada de sábado:

02 X 04 Comunidade São Jorge; Comunidade. AliançaComunidade São Jorge;

02 X 03 Comunidade Bom Jesus; Linha FogoComunidade Bom Jesus;

02 X 03 Pascoa V. Comunidade Pé da SerraPascoa V.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)