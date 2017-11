/ / Faixa elevada pode gerar mais segurança a alunos de Escola de Artes

Unidade atende aproximadamente 700 estudantes

durante os três períodos de aula





Dieny Vieira/Assessoria

Em Sinop, a Escola de Artes Viviane Maria Malheiros Dal Berto, está localizada na Avenida dos Jacarandás, no centro da cidade. Via que possui um grande fluxo de veículos, o que torna perigosa a travessia dos alunos que, na sua maioria, são crianças e adolescentes. Pensando na segurança dos usuários da unidade, o vereador Ademir Bortoli (PMDB), indicou ao executivo municipal a instalação de sinalização vertical e horizontal, incluindo uma faixa elevada nas duas vias da Avenida.





“A Avenida dos Jacarandás possui um fluxo muito grande de veículos e é uma das principais vias da cidade. A escola está localizada bem no centro, desta forma se torna necessária a instalação de sinalização e da faixa elevada para que alunos, pais e também os funcionários e voluntários tenham mais segurança ao atravessar a Avenida”, destaca Bortoli.





A escola oferece gratuitamente à população cerca de 29 cursos, sendo que atualmente 21 estão em andamento, nos quais, 688 alunos estão matriculados. A unidade possui ainda uma lista de espera de mais de 650 pessoas. Na instituição atuam 13 funcionários e seis professores voluntários. O atendimento é das 07h ás 23h, sem intervalo.





O diretor da escola, Cesar Muriana, fez o pedido da indicação ao vereador juntamente com o apoio dos pais de alunos. “Pedimos ao vereador que fizesse a indicação, pois, por ser uma avenida, o movimento é muito grande e as pessoas abusam da velocidade por não ter redutores neste trecho da via. Ano que vem atenderemos mais de 1,2 mil alunos e será de suma importância a faixa elevada”, explica o diretor.