/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebe Prêmio Melhores do Ano 2017 concedido pela ACEG

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o Prêmio Melhores do Ano 2017, concedido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT – ACEG, na categoria Faculdade Particular, com 61,50% dos votos.





A ACEG realizou durante o mês de setembro a outubro de 2017, pesquisa de opinião pública para eleger os destaques do município de Guarantã do Norte – MT, no ano de 2017. Foram distribuídos 600 questionários em estabelecimentos comerciais para respostas espontâneas e através de pesquisa estimulada on-line, com 1.433 entrevistados.





A pesquisa é realizada há mais de dez anos com o objetivo de mostrar à população que aquela empresa/profissional fez o seu melhor durante o ano. O evento de entrega do troféu será realizado no dia 01 de dezembro.





Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge agradeceram a todos que votaram: “Agradecemos a toda população por possibilitar esta conquista, por acreditar no potencial e seriedade desta Instituição de Ensino! É um privilégio poder contar com o seu apoio e a sua confiança. Sentimo-nos extremamente honrados por este reconhecimento. Dedicamos este prêmio a toda população, nossos acadêmicos, professores e colaboradores que acreditam e torcem por esta Faculdade!”.





A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é a instituição pioneira de ensino a oferecer cursos de nível superior no extremo norte de Mato Grosso. Atua há dezoito anos, atendendo aos anseios da sociedade local e oportunizando às famílias a formação de seus filhos próximos às suas casas, agindo de forma proativa no contexto educacional, oferecendo a habilitação de profissionais devidamente capacitados ao mercado de trabalho.





O objetivo da Faculdade é proporcionar ensino de qualidade à população, tendo como compromisso a formação de profissionais de excelência em suas áreas de atuação, além de cidadãos íntegros e atuantes na sociedade.





Ascom/FCSGN