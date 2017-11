/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebe Selo Instituição Socialmente Responsável 2017

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, concedido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que tem por objetivo certificar que a IES participou da 13ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2017 e está verdadeiramente engajada com o ensino responsável.

Para receber o selo, a instituição deve aderir à campanha e promover atividades voltadas à responsabilidade social, ao longo do ano. Juntamente com o selo, a ABMES parabenizou a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã pela conquista.

Neste ano, os acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio promoveram diversas ações de responsabilidade social .

A diretora geral da Instituição, prof.ª Fabiana Varanda Jorge parabenizou todos os envolvidos, acadêmicos, professores, coordenadores de curso e parceiros que abraçaram a causa e desenvolveram os mais diversos projetos de responsabilidade voltados para a comunidade: “A conscientização e mobilização de nossa comunidade acadêmica foi incrível! Este selo é mérito de vocês que não mediram esforços para desenvolverem projetos tão belos, voltados para a saúde, promoção e fortalecimento da educação, projetos sociais e de sustentabilidade e que engrandecem o acadêmico como pessoa, uma experiência que ele levará para a vida toda e que contribui para a sociedade na qual está inserido. Nossos projetos foram realizados em diversas cidades da região e queremos agradecer especialmente a toda a população e parceiros que nos receberam tão bem, nos apoiando e incentivando na execução destas ações”.

A Campanha da Responsabilidade Social iniciou-se no ano de 2005 e segue até hoje como uma forte tradição. A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participa do evento desde o começo, fortalecendo seu papel como instituição comprometida com o bem-estar social, através de ações solidárias e de conscientização.

Confira as ações promovidas pelos acadêmicos no site da Instituição: www.faculdadeuniflor.edu.br .

Ascom/FCSGN