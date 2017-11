/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã promovem projeto de incentivo à leitura

Com o objetivo de promover o incentivo à leitura, principalmente, entre jovens e crianças, as acadêmicas do 8º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolveram o Projeto "Adote um Livro", que foi realizado nesta última quarta-feira (1), na área de convivência da Faculdade.

O projeto consistiu em arrecadar livros e realizar uma exposição, através de um estande, em que as alunas fizeram a abordagem da comunidade acadêmica para que adotasse um livro.

A exposição foi um sucesso, rapidamente os acadêmicos lotaram o estande e, após ouvirem sobre a importância da leitura, adotaram seus livros. A acadêmica Rísia Cervante Krause ficou extremamente feliz com a receptividade dos acadêmicos: "Foi bem interessante porque eles viram uma coisa diferente, vários livros expostos na mesa e até teve uma acadêmica que falou que isso deveria acontecer mais vezes! Às vezes a gente lê um livro, deixa lá em cima da estante e nunca mais mexe, então acho que deveríamos adquirir este hábito de terminar de ler um livro e passar para um colega", incentivou.

O projeto é uma iniciativa das acadêmicas Rísia Cervante Krause, Josiane Messias, Miriam Nonnemacher Possebon, Isabela Joana Eisele e Jaíne Fedatto Colinowski e faz parte da Campanha de Responsabilidade Social promovida pela Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).

As acadêmicas planejam realizar uma segunda exposição do projeto ainda neste semestre. As pessoas que quiserem doar livros podem entrar em contato com as acadêmicas até o dia 20 de novembro.

Por Ascom/FCSGN