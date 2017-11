/ / Engel e Juventus farão a final do campeonato regional de futebol de Guarantã o Norte

No sábado (04/11), foram disputados dois jogos validos pela semifinal, onde as equipes da Engel e o Juventus da Cotrel venceram seus adversários e com isso ganharam o direito de fazerem a grande final no próximo sábado (11/11), a promessa será de casa cheia para assistirem a essa final no masculino e no feminino a final será entre as equipes do Beto Caça e pesca e o time da Black White.