/ / Engavetamento em praça de pedágio na BR-163 em Sorriso envolve caminhão e dois veículos

O acidente foi esta tarde, na praça de pedágio 9, em Sorriso, envolvendo uma caminhão International, um Hyundai Elantra e uma Toyota Hilux brancos. A caminhonete estaria parada, o motorista pagava a tarifa e o Elantra parou atrás. O caminhão não conseguiu parar e bateu na traseira do Elantra que atingiu a traseira da Hilux. Nos carros e caminhão havia nove pessoas. Ninguém se feriu.

O maior estrago ficou no Elantra. A traseira ficou literalmente destruída e o para choque dianteiro danificado. O caminhão ficou 'enroscado' nas ferragens do carro. Não foi feita estimativa do montante dos prejuízos. O condutor do caminhão, não identificado, também não explicou o que teria ocorrido. O Elantra foi retirado do local por uim guincho.

Por Só Notícias/Bruno Bortolo, de Sorriso(fotos: reprodução)