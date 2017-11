/ / Em Guarantã do Norte menor é apreendido depois de furtar camioneta

Na madrugada de quarta-feira (29/11), a Polícia militar foi acionada, por volta das 03h30min, onde informou que uma pessoa teria entrado em uma residência na Rua dos Cedros, no centro de Guarantã do Norte/MT. O invasor teria entrado na residência pela janela do banheiro.





Já no interior da casa o individuo localizou a chave de uma camioneta VW Amarok, vindo a furtar o veiculo. A guarnição de imediato realizou ronda vindo a localizar a mesma na Avenida das





Laranjeiras, foi dado voz para o condutor parar, mas o mesmo não acatou a ordem, vindo a empreender fuga em alta velocidade, uma barreira foi formada, mesmo assim não teve como deter o motorista, já que ele conseguiu furar o bloqueio, quase atropelando um policial.





Os Policiais pediram reforço para a força Tática, onde foi preciso fazer alguns disparos no intuito do ladrão não prosseguir a fuga, o mesmo só parou quando os disparos atingiram os pneus do veiculo.





Com o ladrão já dominado os policiais constataram de se tratar de um menor de idade, ao ser indagado o porquê de não ter atendido a ordem de parar o menor disse que precisava de toda a forma levar a caminhoneta até a idade de Sinop/MT.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias