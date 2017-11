/ / Em duelo de rebaixados, Luverdense recebe o Náutico

Com 41 pontos, o time da casa é o primeiro na zona do rebaixamento, mas não tem chances de permanência, já que pode apenas empatar com Guarani ou Goiás, mas perderia o desempate no quesito número de vitórias. Assim, a equipe sofre o primeiro rebaixamento em quase 14 anos de história.

O Náutico vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, saindo derrotado em três deles. Para o duelo deste sábado, a equipe entrará em campo bastante modificado. O principal desfalque será Aisla, que vinha sendo capitão nas últimas partidas. O zagueiro recebeu férias antecipadas, assim como peças como o goleiro Jefferson, o zagueiro Breno e os meias Rafinha e Bruno Mota.

Quem vai comandar a equipe será o auxiliar-técnico Levi Gomes, que não fez questão de guardar segredo quanto à escalação. Gomes comandará o Náutico porque Roberto Fernandes ficará no Recife tratando do planejamento para a próxima temporada.

Apesar de apenas cumprir tabela, Levi disse esperar seus atletas motivados em campo: "Espero motivação dos atletas. Todo mundo sabe que é para cumprir tabela, mas existe o profissionalismo e é o que eu espero . Serve para motivar. Ser o último de 20 clubes não é bom. O importante era ser o primeiro. É uma coisa que podemos levar para os atletas para, pelo menos, não ser o último. Mas o interesse de cada um mostrar seu futebol no último jogo é importante porque muita gente está vendo".

O Luverdense também não vence há quatro partidas, sendo dois empates e duas derrotas. A equipe vem de um 0 a 0 fora de casa em confronto direto com o Guarani. Nesta semana, o time de Goiás confirmou a permanência de 16 atletas para a e temporada de 2018. São eles: o goleiro Diogo Silva, os laterais Gabriel Passos e Paulinho, os zagueiros Pablo, Willian e Pierre, os meio-campistas Ricardo, Kazu, Diogo Sodré, Diego Lorensi, Moisés e Alaor, além dos atacantes Erik, Rafael Silva e Eduardo. No entanto, outros 12 atletas deixaram a equipe, muitos deles emprestados, que retornarão aos seus times.

Na última terça-feira, o Luverdense informou ainda que Júnior Rocha não é mais técnico da equipe. A diretoria inclusive já decidiu quem é o seu sucessor: Odil Soares. Ele foi treinador da base do Luverdense, no começo de 2017 foi treinador da equipe principal e a comandou no Campeonato Mato-Grossense, Copa Verde e Copa do Brasil até a volta de Júnior Rocha.

Para este sábado, o retrospecto não é dos mais favoráveis. O time conquistou apenas seis vitórias dentro de casa e teve aproveitamento de 48%. Além disso, no primeiro turno, o Timbu levou a melhor sobre o Verdão, vencendo a partida da 19ª rodada por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE x NÁUTICO

Local: Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Data: Sábado, 25 de novembro de 2017

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Marcio Freire Lopes - PB

LUVERDENSE: Diogo Silva; Aderlan, Pablo, William e Paulinho; Ricardo, Moacir, Douglas Baggio; Rafael Ratão, Rafael Silva e Sérgio Mota.

Técnico: Júnior Rocha

NÁUTICO: Bussato; David, Rafael Ribeiro, Léo Carioca e Manoel; Amaral, Renan Paulino e Jobson; Leilson, Henrique Ávila e Gerônimo.