/ / Dupla ameaça matar família de jornalista e rouba Corolla na fuga

O Toyta Corolla do jornalista foi levado pelos assaltantes no momento em que ele saia de casa.

O Toyta Corolla do jornalista foi levado pelos assaltantes no momento em que ele saia de casa.

Uma dupla de assaltantes, armada, invadiu a casa do jornalista Disney de Paula e ameaçou matar toda família. O crime aconteceu na manhã deste sábado (4), no bairro Despraiado, em Cuiabá, por volta das 8h, quando a jornalista saia de casa com o veículo. Disney atualmente trabalha na Assembleia Legislativa.

. Toda a família do jornalista, esposa e três filhos, estava na casa no momento do crime. Os bandidos fugiram e até a edição desta matéria não haviam sido localizados."Eles chegaram armados e mandaram eu descer do carro, que já estava funcionando. Minha filha abriu a janela de casa, viu a situação na garagem e teve a arma apontada para cabeça. Eles foram bem agressivos", explicou Disney de Paula, ao

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERF-VA).

O carro é um Toyota Corolla, prata, placa NPL-2804 - com um amassado na porta, do lado do motorista. Caso alguém tenha alguma informação sobre o crime, pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 190.

Roubo de caminhonete

Esta semana, a câmera do circuito interno de segurança de uma casa flagrou o momento em que bandidos roubaram uma caminhonete Toyota Hilux de um engenheiro ambiental, no bairro Consil, em Cuiabá. O crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das 12h de segunda-feira (30).

Os criminosos chegaram ao local em um Ford New Fiesta, branco. Rapidamente, o bandido que estava no banco do passageiro desceu e apontou a arma em direção às vítimas, anunciando o assalto.