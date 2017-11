/ / Dois municípios de Mato Grosso terão eleições para eleger prefeitos neste domingo

Os eleitores de Primavera do Leste e Mirassol D'Oeste (247 e 297 quilômetros de Cuiabá, respectivamente) vão às urnas neste domingo para escolher o prefeito e o vice-prefeito, que comandarão o poder executivo dos municípios até o final de 2020. A renovação das eleições ocorrerá porque os candidatos que obtiveram a maioria dos votos no pleito de 2016 tiveram seus requerimentos de registros de candidaturas indeferidos pela Justiça Eleitoral. A votação ocorrerá entre 8h e 17h.

Em Primavera do Leste, 39.932 eleitores estão aptos para votar. São 17 locais de votação e, destes, apenas a Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade está situada a 60 quilômetros do município. Para a realização desse pleito, a Justiça Eleitoral dispôs de um orçamento aproximado de R$ 120 mil.

Concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito duas chapas majoritárias. Uma chapa é formada por Carmen Betti Borges de Oliveira e Neri Domingos de Souza da Coligação “Avante Primavera” e outra composta por Leonardo Tadeu Bortolin e Sério Luiz Fava da Coligação “A Renovação Que Une”.

Já em Mirassol D'Oeste, 19.328 eleitores poderão exercer o voto. Ao todo são 11 locais de votação, sendo dois destes instalados em assentamentos: a Escola Estadual Madre Cristina, no assentamento Roseli Nunes; e a Escola Municipal Zumbi dos Palmares, no assentamento Margarida Alves. Estes locais de votação estão situados, respectivamente, a uma distância de 25 e 50 quilômetros do município. Para a realização dessa eleição suplementar, a Justiça Eleitoral contabilizou uma despesa de pouco mais de R$ 77 mil.

Disputam a eleição suplementar Edvaldo Rodrigues Paiva e Irineu Faria de Oliveira da Coligação “Juntos por Mirassol”; André Luis Presqueliare Gimenes e Laercio Alves Pereira do Democratas (DEM); Euclides da Silva Paixão e Fransuelo Ferrari dos Santos da Coligação “Vamos Avançar”; Gelson Candido Miranda e Antonio Gregório da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT); e Marcel de Sá Pereira e Marcos Wilson Ribeiro do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

