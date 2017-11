/ / Diabetes gestacional é tratada em Reunião Científica da Femina

Estima-se que a diabetes gestacional atinja de 3 a 7% de todas as gestações. A condição é caracterizada por hiperglicemia, ou seja, aumento dos níveis de glicose no sangue, reconhecida pela primeira vez durante a gravidez.





Se não é tratada pode levar a níveis de açúcar no sangue não controlados e causar problemas para mãe e bebê, incluindo um aumento da probabilidade do bebe nascer prematuramente, peso excessivo ao nascer e Diabetes tipo 2 mais tarde na vida.





O tema é tão importante que a Femina Hospital Infantil e Maternidade realizou na noite de terça-feira (28), no auditório da unidade, a 4ª Reunião Científica do hospital para debater o tema “Protocolo Diabetes Gestacional”. A palestra foi proferida pelas médicas Maria Aparecida Mazutti e Graciele Alves Lima Verde.





A reunião foi organizada pelos setores de Ginecologia/Obstetrícia e Clínica Médica - Endocrinologia e voltada para os profissionais de saúde dessas áreas. “Apresentamos como é a nova abordagem no tratamento da diabetes gestacional, hoje a condução é muito diferente do que era anos atrás. Falamos como é feito o diagnóstico e o uso de hipoglicemiantes orais que hoje chegaram para ficar junto com a insulina, antigamente a diabetes gestacional era tratada só com insulina”, informou Maria Aparecida Mazutti.





Mobilização – A atividade fez parte das ações desenvolvidas pela Femina para marcar o Dia Mundial do Diabetes comemorado em 14 de novembro. A data é o dia do nascimento do canadense Frederick Banting, descobridor - juntamente com Charles Best - da aplicação de insulina (1921).





ZF PRESS - Assessoria de Imprensa Femina