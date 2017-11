/ / Cuiabá e Luverdense empatam no primeiro jogo da final do sub-17

Um jogo digno de clássico no primeiro jogo da final do Campeonato Mato-grossense sub-17. Cuiabá e Luverdense empataram em 1 a 1 na noite desta segunda-feira(27) no estádio Presidente Dutra.





O duelo foi bem disputado, com muita disposição de ambas equipes. O Dourado abriu o placar no primeiro tempo, com gol de cabeça do meia Daniel.





O Luverdense conseguiu se recuperar no segundo tempo e empatou a partida. Após uma cobrança de escanteio, a bola raspou na zaga cuiabana e entrou direto para o gol de Bruno.





A grande decisão será na próxima quinta-feira(30), às 18 horas, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Quem vencer conquista o caneco. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas.





Além do título, o campeão terá vaga assegurada na tradicional Copa Santiago, no Rio Grande do Sul.

Por Assessoria de Imprensa Cuiabá Esporte Clube